Bénin: 14 personnes condamnées par la Criet pour diverses infractions

Ce lundi 26 octobre 2020, 14 personnes, impliquées dans 07 dossiers, ont été fixées sur leur sort ce lundi 26 octobre 2020 par la Cour de répression des fractions économiques et du terrorisme (Criet). Ils ont écopé des peines d’emprisonnement assorties d’amendes.

La Criet a condamné quatre personnes à cinq ans d’emprisonnement, dont un ferme et quatre assortis de sursis; cinq personnes à cinq ans d’emprisonnement ferme; cinq personnes à deux ans d’emprisonnement ferme. Selon le quotidien du service public, les concernés ont été condamnés pour des faits de détention et usage de substances psychotropes; d’exercice illégal de pharmacie et d’escroquerie par le biais d’un système informatique ou d’un réseau de communication électronique.

Les peines d’emprisonnement infligées aux prévenus sont assorties d’amendes à verser à la comparabilité publique. Ils auront à payer un total de 5,8 millions F Cfa, au titre des amendes.