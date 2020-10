Bénin: 14 octobre 2015- 14 octobre 2020, 5 ans que Mathieu Kérékou s’en est allé

Ce 14 octobre 2020, cela fait exactement 05 ans que le Général Mathieu Kérékou, ancien président de la République, s’en est allé. Pour la commémoration de son 5è anniversaire de décès, des célébrations eucharistiques sont prévues pour rendre hommage à l’illustre disparu, père de la révolution.

Le 14 octobre 2015, l’ancien président de la République, le Général Mathieu Kérékou, passait de vie à trépas. la nouvelle avait été rendue publique par un message de son successeur, Boni Yayi, qui avait présenté ses condoléances à la nation dans une déclaration de presse. « J’ai le regret et la profonde douleur de vous annoncer la disparition ce mercredi 14 octobre du général président Mathieu Kérékou » , avait indiqué Thomas Boni Yayi.

Aujourd’hui 14 octobre 2020, soit 5 ans après cette tragique nouvelle, le Général Mathieu Kérékou reste toujours gravé dans les mémoires des Béninois. Décédé à l’âge de 72 ans, Mathieu Kérékou, connu sous le pseudo “Le Caméléon”, était l’un des présidents de la République qui avait arqué l’histoire politique du Bénin. La plupart des moments marquants de l’histoire du Bénin porte ses marques.

De la caserne à la Présidence

Mathieu Kérékou a suivi sa formation militaire au Mali, Sénégal et en France. Enfant de troupe de Kati au Mali, il a rejoint le Sénégal où il a intégré le Prytanée militaire de Saint-Louis. Mathieu Kérékou sera reçu plus-tard à l’École militaire de Fréjus et à l’École d’état-major de Paris.

A son retour au bercail, il devient aide de camp de Hubert Maga, à l’époque président du Dahomey, de 1960 à 1963. En 1967, Mathieu Kérékou, l’homme aux lunettes fumées, prend la tête du Comité militaire révolutionnaire en charge de la supervision du gouvernement, après le départ forcé du président Christophe Soglo. Après cette étape, il laisse le pouvoir entre les mains des civils, avant de revenir à la charge en 1972.

En 1972, “Le Caméléon” orchestre un coup d’Etat contre le président Justin Ahomadegbé et s’impose avec le régime marxiste-léninisme. Mathieu Kérékou dirige le pays jusqu’à la Conférence nationale des forces vives de la nation, qui a conduit à l’élection présidentielle remportée par Nicéphore Soglo en 1991. Mais en 2001, Mathieu Kérékou revient en force et se faire élire. Conforméùent aux dispositions de la Constitution, il quitte le pouvoir en 2006 et passe la main à son successeur Thomas Boni Yayi, venu fraîchement de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD).

Quelques citations du président Kérékou



Il avait la verve et l’éloquence propre aux militaires. Le général Mathieu Kérékou avec sa tonalité sonnante, était coutumier de rhétorique et parfois d’humour. Voici quelques unes de ces citations recueillies par la chaîne du service public.