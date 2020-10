Bénin: 02 corps sans vie retrouvés dans un marigot à Toucountouna

Les corps sans vie de deux hommes ont été retrouvés dans un marigot à Pémonbou. Les victimes étaient portés disparus cinq jours avant cette découverte macabre.

Les jeudi 15 et vendredi 16 octobre, les corps de deux hommes, portés disparus quelques jours plus tôt, ont été retrouvés dans un marigot. Selon Le Parakois, les corps ligotés, étaient déjà en état de décomposition. Le premier corps a été découvert par des enfants qui allaient à la pêche. Une chemise retrouvée sur les lieux a motivé des fouilles plus approfondies. C’est ainsi que le second corps a été retrouvé.

Impossible pour le moment de savoir ce qui s’est réellement passé. On sait juste qu’ils étaient trois à se rendre à Kôkôféssou. Mais puisqu’il faisait nuit, la troisième personne a décidé de passer la nuit sur place. Le drame est tombé sur les deux autres qui ont décidé de rentrer, malgré la nuit.