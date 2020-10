Basket: pour la 17e fois de leur histoire, les Lakers sacrés champions NBA

LeBron James # 23 des Los Angeles Lakers réagit au quatrième trimestre contre le Miami Heat dans le sixième match des finales NBA 2020 à AdventHealth Arena au ESPN Wide World Of Sports Complex le 11 octobre 2020 à Lake Buena Vista, Floride. NOTE À L'UTILISATEUR: L'utilisateur reconnaît et accepte expressément qu'en téléchargeant et / ou en utilisant cette photographie, l'utilisateur consent aux termes et conditions du contrat de licence Getty Images. Douglas P. DeFelice / Getty Images / AFP