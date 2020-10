Barça-Real Madrid: Zidane réagit a la victoire des Madrilènes

Zinédine Zidane n’a pas boudé sa joie après la victoire de son équipe sur la pelouse du Camp Nou lors du clasico face au Barça (3-1). L’entraîneur madrilène a félicité ses poulains pour leur performance remarquable.

Belle réaction du Real Madrid après une semaine difficile en championnat et en compétition européenne. Battu par le promu Cadiz (1-0) en Liga et par le Shakhtar Donetsk (3-2) en Ligue des champions, les Madrilènes ont remonté la pente ce soir sur la pelouse du Camp Nou. Face au Barça qui sort d’une victoire écrasante face à Ferencvaros (5-1), les Merengués se sont imposés sur un score sans appel de 3-1. Fédé Valverde, Sergio Ramos puis Luka Modric ont permis à la Casa Blanca de reprendre provisoirement la tête de la Liga.

Et forcément, l’entraîneur français avait le sourire aux lèvres après la rencontre, lui qui a évoqué les dernières critiques à son égard. «Nous avons fait le match parfait. Ce sont trois points, c’est tout. Maintenant, nous devons nous reposer et profiter. Nous allons en profiter parce qu’il le faut et penser à mardi parce que ça va arriver vite. Avec les critiques que nous avons eues ces derniers jours… Nous devons être calmes et jouer comme nous devons jouer. Cela a été très injuste, je ne sais pas si c’est avec l’équipe ou avec moi», a d’abord expliqué Zinedine Zidane.

Le coach de 48 ans a aussi tenu à féliciter ses hommes, eux qui se sont battus sur le terrain : «Je suis heureux pour les joueurs, ce sont eux qui se battent et quand vous voyez cette réaction, cela signifie que cette équipe a du caractère. Aujourd’hui, nous l’avons fait en équipe. Je suis fier de mon équipe. Je suis content pour les joueurs. C’est une victoire d’équipe.» Un succès d’équipe qui fait du bien, avant un déplacement périlleux en Allemagne mardi pour y affronter le Borussia Mönchengladbach en C1.