Barça-Real Madrid: la presse madrilène rend hommage à Zidane

La presse espagnole distribue les bons et les mauvais points au lendemain du premier clasico de la saison entre le Barça et le Real Madrid. A Madrid, on célèbre Zinédine Zidane qui est passé du statut du plus décrié au plus adulé.



En Espagne, les conséquences du Clasico remporté par le Real Madrid samedi face au FC Barcelone font encore les gros titres des médias locaux. C’est d’ailleurs le cas du quotidien Marca qui revient sur la façon dont Zinedine Zidane est sorti grand vainqueur de cette rencontre. Le titre du journal ne laisse pas de place aux doutes : «C’est ainsi que Zidane a développé la formule de la réaction du Real Madrid.» Et il y a plusieurs raisons. Tout d’abord, c’est la sérénité qu’a dégagée l’entraîneur français alors que son équipe avait perdu deux rencontres d’affilée.

A lire aussi: PSG-Dijon: que retenir de la performance de Saturnin Allagbè?

Ensuite, c’est la confiance que le club lui a accordée alors qu’il était contesté et surtout, c’est la façon dont il a su remobiliser son équipe qui fait l’unanimité. Pour les supporters, «le grand vainqueur de ce Clasico, c’est Zidane», écrit encore le quotidien. De son côté, El País rend hommage au capitaine des Merengues, Sergio Ramos, qui a pris une dimension encore plus importante ces derniers mois par son leadership et ses performances. D’ailleurs, pour AS, il y a «100 bonnes raisons», 100 comme le nombre de ses buts, à prolonger le défenseur central ! Ramos souhaite un nouveau contrat de deux ans, mais le club ne lui propose qu’une année. Les deux parties vont devoir se mettre d’accord.