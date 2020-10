Barça: “Messi prendra sa retraite au Camp Nou”

Plus de deux mois après, le vrai faux-départ de Lionel Messi du Barça est toujours d’actualité. Le dernier à l’avoir évoqué est le président blaugrana Josep Bartomeu qui affirme que l’Argentin finira sa carrière au Camp Nou.

Au Barça, outre le faible rendement de l’équipe première et les tensions entre la direction technique et les joueurs, ce qui préoccupe vraiment est le cas Lionel Messi. Si l’Argentin est revenu sur sa position après avoir annoncé qu’il veut quitter son club formateur, on ignore tout du projet de la Pulga à qui il ne reste plus qu’une année de contrat avec le géant espagnol. Au lendemain de son BuroFax adressé à la direction barcelonaise pour notifier sa décision, plusieurs clubs s’étaient manifestés pour s’attacher les services du sextuple Ballon d’or, dont le plus crédible était Manchester City. Et même si le joueur est toujours blaugrana, les Skyblues pourraient retenter leur chance en janvier prochain au mercato d’hiver.

En conférence de presse à l’issue du conseil d’administration, Josep Maria Bartomeu est revenu sur ce long feuilleton qui a secoué le monde du sport pendant une dizaine de jours. “Quand j’ai entendu que Messi était en colère parce qu’il voulait quitter le club, on a essayé de lui expliquer à lui, à ses agents, à son entourage que le Barça ne peut pas le laisser partir, parce qu’il est le meilleur (joueur) du monde et parce que nous commençons un nouveau projet avec Koeman, avec de nouveaux joueurs, et Leo Messi est la clé de ce nouveau projet“, a déclaré Bartomeu.

“J’espère que ces prochains mois, Messi dira qu’il est content d’être resté à Barcelone, qu’il va renouveler son contrat (qui arrive à son terme en juin 2021) et qu’il va terminer sa carrière au club (…) Je l’ai toujours dit, et Leo Messi l’a lui-même dit à de nombreuses reprises, que son souhait était de prendre sa retraite ici. Je crois que c’est la meilleure option, la meilleure décision et je crois que ce serait l’idéal pour tout le monde, y compris pour Leo Messi“, a ajouté le président du Barça, toujours visé par une motion de censure pour le destituer de la présidence du club.

Au sujet du départ avorté de Lionel Messi fin août, Bartomeu a indiqué que “la date limite pour mettre fin au contrat de manière unilatérale était le 10 juin. Cette date a été dépassée et aujourd’hui, Messi est toujours un joueur du FC Barcelone“, s’est félicité le dirigeant.