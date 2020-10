Ballon d’or Dream Team: Samuel Eto’o recadre ‘France Football’

En l’absence du trophée de Ballon d’Or cette année, France Football a eu l’idée de lancer le Ballon d’or Dream team pour sacrer les meilleurs joueurs de l’histoire. Trente légendes du cuir rond figurent sur cette liste, dont Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Georges Weah ou encore Samuel Eto’o’. Mais ce dernier n’est visiblement pas content d’en faire partie.

A lire aussi : Ballon d’or Dream Team’: les 30 Meilleurs attaquants de l’histoire

Et pour cause, l’ancien international camerounais n’a pas apprécié d’être sélectionné en tant qu’attaquant droit, une position où il n’a évolué que deux saisons, selon lui. La légende du Barça estime que le magazine français devrait plutôt le placer dans la catégorie des attaquants de pointe, un poste qu’il a occupé pendant plus de 20 ans en carrière professionnelle. “Merci. Mais j’ai joué une ou deux saisons sur la droite (pourtant j’ai 25 ans de carrière comme avant-centre). Le manque de respect. N’importe quoi !”, peut-on lire sur le tweet de l’ancien Lion Indomptable.