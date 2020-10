Attaque de Kumba: le message du pape François au peuple camerounais

Dans un message adressé au peuple camerounais ce mercredi, le Pape François a exprimé sa douleur sur l’attaque de Kumba qu’il qualifie “d’acte si cruel et insensé”.

Lors de son audience générale ce mercredi, le Pape François a commenté l’attaque du samedi 24 octobre dans un collège de Kumba, dans le sud-ouest du Cameroun qui a entrainé la mort de huit (08) élèves. Qualifiant cette attaque “d’acte si cruel et insensé”, le Souverain pontife s’« unit à la douleur des familles des jeunes étudiants barbarement tués samedi dernier à Kumba, au Cameroun ». Ce massacre « qui a arraché des enfants innocents à la vie alors qu’ils suivaient les leçons à l’école me déconcerte totalement », a souligné le pape.

«Que Dieu illumine les cœurs, pour que des gestes semblables ne soient plus jamais répétés et pour que les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest martyrisées du Cameroun puissent finalement retrouver la paix! Je souhaite que les armes se taisent et que puissent être garanties la sécurité de tous et le droit de chaque jeune à l’éducation et à l’avenir», a poursuivi le Pape François.

Samedi 24 octobre 2020, des groupes armés non-identifiés ont pris pour cible le collège Mother Francisca International Bilingual Academy, à Kumba dans la région du Sud-Ouest du Cameroun. Habillés en civil et arrivés à motos, ils ont tiré sur les élèves, faisant huit (08) morts et une douzaine de blessés. L’attaque a été condamnée par l’ONU, l’UA et la classe politique camerounaise.