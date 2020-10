Assimi Goita: les maliens «doivent être protégés et (ils) le seront»

Le vice-président de la transition malienne, le colonel Assimi Goita, a effectué une visite dans les locaux du ministère de l’intérieur. Il s’agit d’une occasion de présentation sur le dispositif de sécurisation de la ville de Bamako et sa périphérie.

Le Mali est en proie à l’insécurité dans une grande partie du pays et parfois la capitale Bamako est également la cible d’attaques et de troubles de toutes sortes. Un plan de sécurisation de la ville a été présenté mercredi aux autorités au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, en présence de Goita qui a évoqué le grand besoin que les maliens ont d’être en sécurité.

« Les Maliens ont besoin de la sécurité, ils doivent être protégés et le seront inch allah », a déclaré le colonel Goita à la suite de sa visite. Ce développement intervient alors que le Premier ministre désigné s’attèle à la formation d’un gouvernement de transition afin de relever les défis auxquels le pays est confronté ; en l’occurrence, le défi sécuritaire avec l’hydre djihadiste.