Asie: démission du président du Kirghizstan, Sooronbai Jeenbekov

Le président du Kirghizstan, Sooronbai Jeenbekov, a annoncé sa démission jeudi dans le but de mettre fin aux troubles qui ont ravagé la nation d’Asie centrale, après des élections parlementaires contestées, rapporte AP.

Jeenbekov, qui a été appelé à démissionner par des manifestants et des opposants politiques, a déclaré dans un communiqué publié par son bureau que conserver le pouvoir ne valait pas «l’intégrité de notre pays et l’harmonie dans la société». «Pour moi, la paix au Kirghizistan, l’intégrité du pays, l’unité de notre peuple et le calme dans la société sont au-dessus de tout», a déclaré Jeenbekov.

Le Kirghizistan, un pays de 6,5 millions d’habitants situé à la frontière avec la Chine, a été plongé dans le chaos à la suite d’un vote du 4 octobre qui, selon les responsables électoraux, a été balayé par des partis pro-gouvernementaux. L’opposition a déclaré que l’élection avait été entachée d’achats de voix et d’autres irrégularités. Les manifestants ont ensuite pris le contrôle des bâtiments gouvernementaux, pillé certains bureaux, et la Commission électorale centrale a annulé l’élection. L’opposition a ensuite annoncé des plans pour évincer Jeenbekov et former un nouveau gouvernement.

Jeenbekov est resté discret dans les premiers jours après le vote, utilisant les luttes intestines entre les dirigeants de la contestation pour creuser. Il a introduit l’état d’urgence dans la capitale, Bichkek, qui a été approuvé mardi par le parlement. Sa démission vient donc relancer la politique du pays.