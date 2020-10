Argentine: testé au coronavirus, le résultat est tombé pour Diego Maradona

Testé au coronavirus après avoir été en contact avec un cas positif, Diego Maradona a été déclaré négatif, a annoncé lundi son avocat, Matias Morla.

On connait enfin le résultat du test de Diego Maradona. La star argentine a été testée au coronavirus après avoir été en contact avec un cas positif. Un test qui s’est avéré négatif, selon son avocat Matias Morla qui a donné l’information hier lundi. Maradona, qui a conduit l’Argentine à la Coupe du monde en 1986, a passé le test après être entré en contact étroit vendredi dernier avec Facundo Contin qui a été testé positif au COVID-19 le lendemain.

«Le test effectué par Diego Maradona est revenu négatif pour le COVID-19», a écrit Morla sur Twitter. «Merci à tous les Argentins pour leur sollicitude et leurs meilleurs voeux. Restez en sécurité car le virus est toujours là parmi nous“. Vainqueur de la Coupe du monde 1986, Diego Maradona occupe actuellement le poste d’entraîneur du club argentin Gimnasia y Esgrima, un club de première division de la ville de La Plata.

L’Argentine a le taux le plus élevé au monde de tests COVID-19 positifs, selon le tracker d’Oxford Our World In Data, avec près de six sur 10 provoquant une infection. Cela reflète les faibles niveaux de test et le non-respect des règles de verrouillage.