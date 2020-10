Après avoir ravivé sa romance avec Offset, Cardi B en colère supprime son compte Twitter

Cardi B a supprimé son compte Twitter samedi soir après avoir affirmé que ses fans «harcelaient» son mari, Offset, après leur apparente réconciliation.

Cardi B a supprimé son Twitter tard le samedi 17 octobre après avoir affirmé que ses fans et ses abonnés « harcelaient » Offset. Quelques heures à peine avant de désactiver son compte, la rappeuse «WAP», dans une vidéo Instagram, a exprimé ses frustrations auprès des fans, dont certains qu’elle sent avoir franchi une ligne, et la couverture de sa relation avec Offset.

«Un tas d’adolescents de 15 ans qui me disent comment vivre ma vie comme si j’étais une mère f – king Ariana Grande ou quelque chose. Comme si je venais de Disney ou quelque chose comme ça », a déclaré la rappeuse de« Wap ». «Je suis tellement fatiguée à cause de toi, je dois constamment m’expliquer. Je n’ai pas mis mon divorce là-bas, un greffier de la cour de roi l’a fait savoir. Et parce que les gens font des rumeurs, “Oh, ce mec a une fille enceinte”, je dois y remédier. “

Cardi B vide son sac

Très remontée, Cardi a littéralement vidé son sac : « Vous avez envie de harceler ce n****. Frère, si je bosse sur mon couple, pourquoi est-ce que vous allez sur le Twitter de ce n**** pour le harceler ? Ces conneries ne riment à rien ». En guise de conclusion, l’interprète de Bodak Yellow expliquera avoir autre chose à faire que de perdre son temps face aux trolls : « Offset n’est pas le seul problème que j’ai à gérer. Pour être honnête, mon mariage est la chose dont j’ai le moins à me soucier. J’aime mes fans, et je suis reconnaissante pour tout, mais certains d’entre vous agissent comme si on couchait ensemble ».