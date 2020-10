Angleterre vs Pays de Galles: le résumé en vidéo

L’Angleterre s’est baladé face au Pays de Galles, ce jeudi soir, en s’imposant largement (3-0) en rencontre amicale.

Un sublime but de Calvert-Lewin, un second de Conor Coady et un dernier de Danny Ings ont assuré aux Anglais une victoire facile face au Pays de Galles ce jeudi soir en match amical des journées FIFA du mois d’octobre.

Les Three Lions font donc le plein de confiance avant les duels au sommet face à la Belgique et le Danemark en Ligue des nations. Le résumé en vidéo et tous les buts du match Angleterre-Pays de Galles ci-dessous.