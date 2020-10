Angleterre: décès de l’acteur britannique Sean Connery (James Bond)

L’acteur britannique Sean Connery, célèbre au cinéma pour ses rôles dans la saga “James Bond 007” et “Another time, another place” est décédé ce samedi 31 octobre 2020 à l’âge de 90 ans, selon des informations de BBC News, citant sa famille.

Le célèbre acteur britannique Sean Connery mondialement connu pour avoir interprétée James Bond dans la saga 007, est mort ce samedi à l’âge de 90 ans, informe BBC citant sa famille. Icone de l’opus anglais, le comédien avait interprété le rôle de l’espion à sept reprises. On avait pu le voir dans les films James Bond 007 contre Dr No en 1962, Bon baisers de Russie en 1963, Goldfinger en 1964, Opération Tonnerre en 1965, On ne vit que deux fois en 1967, Les diamants sont éternels en 1971 et Jamais plus jamais en 1983.

A lire aussi: “Le virus (covid-19) m’a défié, et j’ai gagné. Mais tu n’es pas Zlatan, ne défie pas le virus“

L’acteur a connu une longue carrière couronnée de nombreux prix dont un Oscar, deux Bafta et trois Golden Globes. Sa filmographie se résume à une dizaine d’apparitions dans autant de films de série B, à l’exception de « Another time, another place » (1958) dans lequel il partage l’affiche avec l’icône hollywoodienne Lana Turner. Il compte également à son actif une petite figuration dans « Le jour le plus long ». Dans la scène du débarquement sur la plage normande de Sword, Sean Connery joue un soldat qui tombe à l’eau en sortant de sa barge…Séducteur invétéré avec un franc succès auprès des femmes, il il fut élu homme le plus sexy de la planète au bel âge de 59 ans. Un. titre qu’il conservera jusqu’à sa mort