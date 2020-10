Anastasia Salvi: Sylvie Tellier explique sa démission de Miss France 2021

View this post on Instagram

Voici les fameuses photos, (dont l’une est déjà publiée sur un article France Bleu) Ces photos ont été réalisées en 2017 dans le cadre d’un concours international pour deux marques de coiffure reconnues en France et partout dans le monde. Ces photos sont bien évidemment artistiques, en aucun cas à caractère érotique, pornographique ou autres. Je comprend parfaitement la décision du comité Miss France mais suis forcément déçue. Merci à vous qui avez voté et cru en moi et m’avez apporté votre soutien. Vous m’avez fait vibrer, vous êtes géniaux 💜 #missfrance #missfrance2021