Alpha Condé parle de ses opposants: “Ce sont des plaisantins”

Le président Alpha Condé a traité ses opposants de “plaisantins” au cours de sa visite à Coyah, une ville située à l’est de Conakry, le samedi 10 octobre 2020.

Le chef de file du RPG Arc-en-ciel, Alpha Condé, a encore lancé une nouvelle pique à l’opposition guinéenne. Alors qu’il était accueilli en grande pompe à Coyah par une foule visiblement acquise à cause, le chef de l’Etat a, non seulement rassuré ses partisans que le scrutin va se dérouler en toute quiétude, mais aussi et surtout, traité le camp opposé de “plaisantin”.

A lire Aussi: Guinée : 90 morts dans les manifestations contre un 3e mandat d’Alpha Condé, selon l’opposition

« N’ayez pas peur, le gouvernement vous protégera. Allez-y voter massivement le 18 octobre pour assurer notre victoire. Laissez ces gens-là (opposants, ndlr) faire des bruits. C’est tout ce qu’ils savent faire. Ils avaient dit que si nous changeons la constitution, la Guinée allait brûler. Mais vous comprendrez avec moi que ce sont des plaisantins. La constitution a été changée et nous continuons à vivre paisiblement. Donc n’ayez pas peur, nous vous protégerons », a déclaré le président Alpha Condé.

Elu en 2010 et réélu en 2015, Alpha Condé a fait adopter une nouvelle constitution qui, selon ses partisans, l’autorise à briguer un nouveau mandat. L’opposition qualifie cette interprétation constitutionnelle d’illégale. Pour elle, la limitation du mandat reste et demeure un mandat renouvelable une seule fois. Le dimanche 18 octobre, Alpha Condé sera notamment face à son principal opposant, Cellou Dalein Diallo, président de l’UFDG.