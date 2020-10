Le président guinéen, Alpha Condé, a appelé ses militants à ne pas céder à la violence, déclarant qu’il a le pouvoir dans le sang.

“Je vous en prie, ne répondez pas à la provocation”, a lancé Alpha Condé à ses militants venus nombreux pour l’écouter. “Nous connaissons le complot de nos adversaires. Nous savons le plan de quelqu’un. Il veut se proclamer comme le vainqueur et se réfugier dans une ambassade, pensant qu’il y aura la guerre en Guinée, il n’y aura jamais la guerre”, a déclaré Alpha Condé.

“On a le pouvoir dans le sang. On ne prend pas le pouvoir en cassant des véhicules, en provoquant les autres”, a-t-il martelé, faisant ainsi allusion à l’opposition qui menace d’entreprendre des actions fortes, afin de bloquer la candidature d’Alpha Condé, qu’elle juge “totalement illégale”.

A Conakry, Alpha Condé (82 ans), élu en 2010 et réélu en 2015, a profité d’une révision de la Constitution, contestée par l’opposition, pour être candidat à un troisième mandat. La CEDEAO, l’ONU et l’UA appellent à une élection pacifique et transparente. La semaine dernière, elles se sont entretenues avec les différentes parties prenantes de la crise guinéenne.