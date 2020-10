Alpha Condé: “Je ne laisserai pas la Guinée tomber”

Alpha Condé a déploré ce vendredi, les violences électorales qui secouent actuellement la Guinée. Le chef de l’Etat condamne les incidents et les actes d’incivilité.

Après avoir salué la maturité des guinéens et réitéré son appel au calme et à la sérénité, en attendant l’issue du processus électoral, le président Alpha Condé s’est prononcé sur la situation actuelle du pays, marquée par des violences. “Je déplore et condamne les incidents et actes d’incivilité qui ont lieu actuellement dans notre pays”, a tweeté Alpha Condé.

“La Guinée est un Etat de droit. Je ne laisserai pas la Guinée tomber dans le désordre”, ajoute Alpha Condé. Les violences électorales se sont accrues depuis la proclamation progressive des résultats provisoires du scrutin par la CENI.

Sur les 38 circonscriptions électorales que compte la Guinée, la CENI en a proclamé les résultats de 37. Dans l’ensemble, Alpha Condé remporte la présidentielle avec la majorité absolue dès le premier tour. De sources officielles, les violences électorales ont déjà fait une dizaine de morts et plusieurs dégâts.