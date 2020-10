Alors qu’il demande de “serrer la ceinture”, le roi Mohammed VI s’achète un luxueux hôtel à Paris

Alors qu’il demande à ses concitoyens de se serrer la ceinture face à la crise économique liée à la Covid-19, le roi Mohammed VI n’a pas hésité à s’offrir un luxueux hôtel particulier “au pied de la tour Eiffel”. La révélation de cet achat par la presse a suscité l’écœurement sur les réseaux sociaux.

Le roi du Maroc, Mohammed VI, exaspère la population marocaine qui s’indigne contre son goût prononcé pour le luxe. La raison de cette colère : l’achat par le roi d’un hôtel particulier à Paris pour la modique somme de … 80 millions d’euros.

Un hôtel particulier situé sur le Champ-de-Mars, avenue Émile-Deschanel, dans le VIIe arrondissement de Paris, appartenait au prince Khaled ben Sultan ben Abdelaziz al-Saoud, membre de la famille royale d’Arabie saoudite. Le roi du Maroc, Mohammed VI en a fait l’acquisition il y a quelques semaines pour un montant de 80 millions d’euros, révèle Africa Intelligence, cité par Histoires royales.

L’achat a provoqué une vague d’indignation sur les réseaux sociaux marocains. Selon les informations de la presse, la transaction s’est en effet conclue le 28 juillet dernier, à la veille du discours du trône, l’allocution royale la plus importante de l’année. “Un discours aucours duquel [le souverain] a demandé aux Marocains de rassembler leurs efforts pour faire front face à la pandémie” qui affecte profondément les revenus des familles. Le Maroc, comme d’autres pays, traverse la plus grave crise économique et sociale de son histoire en raison du Covid-19”, souligne le site d’information espagnol.

La famille royale du Maroc à ces habitudes en France. Mohammed VI à déjà plusieurs propriétés dans l’Hexagone, notamment le château de Betz dans le département de l’Oise et un hôtel particulier aux Invalides. “La fortune de la famille royale marocaine est estimée à 6,97 milliards d’euros, dont 4,85 appartiendraient au roi, ce qui en ferait le cinquième monarque le plus riche du monde, selon diverses publications spécialisées”, écrit El Confidencial.