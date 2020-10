Aliko Dangote: ses perspectives pour le Nigeria et l’Afrique

A l’occasion de la commémoration du 60ème anniversaire de l’indépendance de l’Etat fédéral du Nigéria, le milliardaire Aliko Dangote, fondateur et directeur général du groupe Dangote, a déclaré que son pays sera, à l’horizon 2021, le plus grand exportateur de ciment en Afrique.

Lors de la commémoration virtuelle du 60e anniversaire de la souveraineté de la République Fédérale du Nigeria, organisée par le groupe THISDAY ARISE, le jeudi 1er octobre 2020, l’homme le plus riche d’Afrique, Aliko Dangote, Fondateur et Président Directeur Général du groupe Dangote, a déclaré que le Nigeria deviendrait d’ici 2021 le plus grand exportateur de ciment en Afrique, mais également le plus grand exportateur d’engrais en Afrique, un exploit qui, selon lui, n’était pas possible, il y a de cela une dizaine d’années.

“Avant, nous importions beaucoup de ciment, mais aujourd’hui, le groupe Dangote en possède à lui seul plus de 32 millions de tonnes. Pour la première fois au cours des dix dernières années, le Nigeria est un exportateur net de ciment à l’heure où nous parlons”. Poursuivant, il ajoute que “d’ici l’année prochaine, le Nigeria deviendra le plus grand exportateur de ciment en Afrique. Vous pouvez donc constater que, de l’importation à l’exportation, nous sommes désormais autosuffisants chez nous”.

Pour finir, l’homme le plus riche de l’Afrique a également déclaré que “dans le domaine du raffinage et de la pétrochimie, nous disposons d’une capacité de raffinage de 650 000 barils par jour, de sorte que le Nigeria sera un exportateur net de produits pétroliers lorsque nous aurons terminé notre raffinerie. Le Nigeria sera également le deuxième pays d’Afrique en termes de produits pétrochimiques”.