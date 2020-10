Algérie: le président Abdelmadjid Tebboune hospitalisé

Sur recommandation de ses médecins, le président algérien Abdelmadjid Tebboune, a été admis dans une unité de soins spécialisés de l’hôpital militaire d’Alger.

Samedi 24 octobre 2020, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a annoncé s’être mis en isolement suite aux tests révélés positifs de plusieurs personnes de son entourage. Abdelmadjid Tebboune avait ajouté qu’il se porte bien et continue d’exercer sa fonction présidentielle.

De sources officielles ce mardi, on apprend que le chef de l’Etat algérien a été admis à l’hôpital militaire d’Aïn Naadja d’Alger, pour recevoir des soins spécialisés. «Le Président de la République, M.Abdelmajid Tebboune, a été admis dans une unité de soins spécialisés de l’hôpital central de l’armée à Ain Naadja, à Alger. Son état de santé est stable et n’inspire aucune inquiétude», indique un communiqué cité par le site Tout Sur l’Algérie (TSA). Selon les autorités algérienne, le pays compte à ce jour, 56.606 cas positifs et 1.931 décès liés au covid-19.