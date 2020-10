Agriculture: une 1ère Indication Géographique Protégée de l’ananas « Pain de Sucre » pour le Bénin

Ce mercredi 28 octobre 2020, le Bénin a reçu son Certificat d’Enregistrement de l’Indication Géographique Protégée Ananas « Pain de Sucre » du plateau d’Allada. Ledit certificat est délivré par l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI).

Le Bénin obtient sa 1ère Indication Géographique Protégée de l’ananas « Pain de Sucre ». La certification reçue ce mercredi est le fruit du dossier soumis au Projet d’Appui au Renforcement des Acteurs du Secteur Privé (PARASEP) par l’Association Interprofessionnel de l’Ananas du Bénin (AIAB). Le Bénin fait son entrée dans ce cercle fermé avec une production d’ananas « Pain de Sucre », variété sucrée, douce et de couleur distincte, qui a atteint plus de 300.000 tonnes.

Selon Denis Bohoussou, Directeur Général de l’OAPI, l’Indication Géographique est “un signe utilisé pour protéger et valoriser des produits dont la qualité est liée aux conditions climatiques, pédologiques des zones de production et/ou au savoir-faire des producteurs”. A l’en croire, l’Indication Géographique Protégée permettra au Bénin de réaliser et promouvoir en toute sécurité ses activités de production et de commercialisation de l’ananas « Pain de Sucre ».