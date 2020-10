Afrique du Sud: le ministre de la santé positif au coronavirus

Le ministre de la santé d’Afrique du Sud, Dr Zweli Mkhize, a été testé positif au coronavirus, a annoncé dimanche, le médecin sur les réseaux sociaux.

La vague de contaminations qui a embrasé le gouvernement sud-africain continue de faire son oeuvre. Après le ministre du Commerce, du Travail, des Ressources minières et de la Défense, c’est celui de la santé qui a, à son tour, contracté le virus. Dr Zweli Mkhize a, en effet, annoncé dimanche soir avoir été déclaré positif au covid-19 après le test PCR effectué sur lui et sa famille.

«Je tiens à informer le public que cet après-midi mon épouse et moi-même avons reçu un résultat positif au Covid-19», a écrit le ministre, affirmant avoir été testé la veille après une fatigue inhabituelle et une perte d’appétit. Le ministre, qui s’est placé en quarantaine chez lui, précise avoir été en contact cette dernière semaine «avec quelques membres de notre famille et de mon équipe du ministère de la Santé», qui ont été informés de la nouvelle. «On leur a conseillé de s’isoler immédiatement chez eux et de se faire tester», a précisé le ministre.

Pays le le plus touché sur le continent, l’Afrique du Sud compte à ce jour 703 793 cas positifs et 18 471. Selon le Centre de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), le pays comptabilise 43% des cas de Covid-19 sur le continent africain.