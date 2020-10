Afghanistan: violent attentat terroriste contre un QG de la police

Le quartier général de la police afghane dans la province occidentale de Ghor, a été visé pat un attentat terroriste à la voiture piégée. Au moins 12 morts ont été dénombrés dans l’attaque.

Au moins 12 civils ont été tués et plus de 100 personnes blessées après qu’une voiture piégée a explosé à Feroz Koh, la capitale de Ghor, une province qui n’a pas connu beaucoup de violence par rapport à d’autres régions du pays ravagé par le conflit, rapport Al Jazeera. Selon le ministère afghan de l’intérieur, la voiture piégée avait explosé devant le siège de la police de Ghor. “Les terroristes ont fait exploser une voiture remplie d’explosifs… en conséquence, 12 civils ont été tués et plus de 100 personnes ont été blessées”, a déclaré le ministère de l’Intérieur.

Selon un responsable d’un hôpital de Ghor, le bilan pourrait augmenter car le personnel soignant avait reçu dizaines de personnes aux urgences. Juma Gul Yakoobi, un responsable de la santé de Ghor, a déclaré à l’agence de presse AFP que les victimes comprenaient également des membres des forces de sécurité. «L’explosion a été très puissante», a déclaré Aref Abir, porte-parole du gouverneur de Ghor. «Il y a des morts et des blessés, et les gens les emmènent à l’hôpital.» Cette attaque intervient alors que des pourparlers de paix entamés entre le gouvernement afghan et les talibans sont bloqués car les deux parties ont eu du mal à établir un cadre de base pour les négociations.