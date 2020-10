“À la Juve, on ne peut pas toucher Cristiano Ronaldo à l’entraînement”

Dans une interview accordée à la RTBF, Daouda Peeters a révélé le traitement spécial qui est réservé à Cristiano Ronaldo à la Juventus. Le milieu défensif belge a confié qu’il leur ai demandé d’épargner la star portugaise à l’entrainement.

Débarqué à la Juventus en juillet dernier, Daouda Peeters connait à peu près comment roule l’effectif bianconro. Pour le milieu défensif belge, certains joueurs bénéficient d’un traitement de faveur particulier lors des séances d’entraînement. C’est le cas de Cristiano Ronaldo à qui il est demandé de lever le pied lors de phases défensives sur le Portugais.

“À l’entraînement, le staff technique nous dit de faire attention quand on va au duel sur Ronaldo… parce qu’il représente un gros capital pour le club ! (rire). Comme jeune, ce n’est pas toujours facile car on veut se montrer et mettre le pied, mais il faut faire attention…”, a déclaré le joueur de 21 ans lors d’une interview pour la ‘RTBF’. Suprenant, mais somme toute logique lorsque l’on connaît le rendement du portugais en club.

Daouda Peeters a aussi évoqué sa relation avec le quintuple Ballon d’or. Jeune recrue de l’écurie italienne, le Diable Rouge confie avoir bien été accueilli par Cristiano Ronaldo qui est un joueur très sociable malgré les clichés qu’on lui colle. “Nous nous sommes rencontrés à la salle de sport. Cristiano était occupé sur une machine, il m’a salué directement et m’a posé des questions sur la Belgique et la Guinée (Ndlr : pays de naissance de Peeters). On dit qu’il est arrogant, mais pas du tout : c’est un gros bosseur à l’image de tous les joueurs de l’équipe, personne ne fait la star“, a-t-il ajouté.