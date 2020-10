A Abuja, Macky Sall impressionné par la culture nigériane

Le président sénégalais Macky Sall est au Nigéria, depuis le jeudi 15 octobre 2020, pour une visite officielle de 48 heures.

C’est avec une danse culturelle que le président nigérian Muhammadu Buhari a accueilli son homologue sénégalais, Macky Sall, à sa descente d’avion à Abuja. Muni de tam-tams frappés du sceau du drapeau nigérian et vêtu de tenues traditionnelles, l’orchestre invité pour la circonstance a su impressionner le natif de Fatick, qui se dit ravi de l’accueil qui lui a été réservé au pays de Buhari.

“Je suis ravi d’être ce jour à Abuja, au Nigeria, pour une visite d’amitié et de travail, et remercie le Président Muhammadu Buhari pour l’accueil cordial et chaleureux”, a déclaré Macky Sall, qui a accompagné sa publication de certaines photos, marquant son arrivée à Abuja.

Pour cette rencontre, les deux dirigeants n’ont pas donné de détails sur les points inscrits à l’ordre du jour. Mais tout porte à croire que la coopération entre les deux pays a été au centre des discussions.