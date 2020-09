Zidane : “Je souhaite le meilleur à Gareth Bale”

En conférence de presse ce samedi, Zinedine Zidane a évoqué le premier match de la saison 2020-2021 de Liga entre le Real Madrid et la Real Sociedad. Le coach madrilène est revenu sur la situation de Gareth Bale qui a rejoint Tottenham cet été.

Champion de Liga en titre, le Real Madrid entame ce dimanche la défense de sa couronne. Les Madrilènes affrontent la Real Sociedad pour le compte de la première journée du championnat. Les Merengues ont bien préparé cette nouvelle saison avec plusieurs rencontres amicales. C’est en tout cas ce que laisse entendre Zidane ce samedi en conférence de presse d’avant-match. Nous avons eu le temps de préparer ce championnat. L’équipe est prête, nous avons réalisé notre dernier entraînement hier, et nous jouons demain. Nous connaissons la situation, il y a des gens qui vivent une période difficile et nous sommes chanceux de pouvoir rejouer au football”, a confié l’entraîneur du Real Madrid.

Le technicien français assure que son équipe se prépare pour tenter de gagner à nouveau le titre cette saison : “Nous nous préparons pour ça. Nous savons dès le premier jour que nous devons nous préparer pour gagner le plus possible. Si nous nous préparons bien, si nous le voulons, si nous jouons en équipe comme l’année dernière après le confinement, nous aurons l’opportunité de gagner des titres.” ZZ a également évoqué le cas Garet bale qui a finalement quitté la Casa Blanca après plus d’un an de bras de fer avec son club. “Il y a des négociations. Je sais ce que Gareth a fait pour cette équipe“.

“Ces choses-là peuvent arriver. La seule chose que je peux dire, c’est que ce n’est pas encore signé, mais personne ne va contester ce qu’il a fait pour cette équipe. Je lui souhaite le meilleur (…) Je n’ai jamais eu de problèmes avec Bale, ça n’a pas été un poids. Nous avons eu des difficultés et peut-être qu’il n’a pas joué comme il aurait dû. Si ce n’est pas Gareth, c’est un autre. Nous sommes 25 joueurs et je vais compter sur tout le monde. Le plus important, c’est que les joueurs se battent, et c’est ce que je veux“, a ajouté Zidane sur la situation du Gallois.