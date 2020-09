Zidane : “Il nous a manqué un peu de lucidité en attaque”

Zinedine Zidane était en conférence de presse dimanche soir après le nul entre le Real Madrid et la Real Sociedad (0-0). Le technicien français a regretté le manque d’efficacité de son équipe.

Le Real Madrid a été tenu en échec dimanche soir par la Real Sociedad (0-0) pour son premier match de la saison 2020-2021. Malgré une nette domination, les Madrilènes ont été impuissants devant les buts adverses. Ni Benzema, ni Vnicius n’a réussi à trouver la faille dans la défense de la Real très compacte. Cependant, Zinedine Zidane ne veut pas s’alarmer.

En conférence de presse d’après-match, le coach merengue s’est plutôt montré satisfait de la prestation de son équipe. “Nous sommes contents du match. De manière générale, nous avons bien fait les choses. Il nous a manqué le but et un peu de lucidité en attaque, surtout en première mi-temps. Nous avons bien joué les 40 premières minutes. Il faut être content“, a assuré l’entraîneur français dans des propos relayés par Besoccer.

Zidane est revenu sur l’importance de ne pas avoir encaissé de but : “Nous n’avons pas concédé beaucoup d’occasions. On doit continuer à travailler, travailler et travailler. On sait que nous devons progresser devant le but. Nous savons dans quel camp nous avons le plus joué aujourd’hui et ce n’était pas un match facile“. Selon lui, il ne s’agissait en aucun cas d’un manque de rythme : “Non, nous étions bien. Il a manqué autre chose. Il faut travailler davantage devant le but. Il faut trouver des solutions“.