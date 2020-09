WWE : décès de la légende du catch Road Warrior Animal

Membre de la mythique équipe de la Legion of Doom, Joseph Laurinaitis, aussi connu sous le nom de Road Warrior Animal, est décédé ce mercredi à l’âge de 60 ans.

Deuil dans le monde de la WWE. Joseph Laurinaitis n’est plus. Connu sous le nom de Road Warrior Animal, le membre de la mythique équipe de la Legion of Doom est décédé mercredi à l’âge de 60 ans. Sa mort vient 17 ans après celle de son coéquipier Road Warrior Hawk, qui a été victime d’un infarctus en 2003.

«Pour le moment, nous aimerions confirmer le décès de Joseph Laurinaitis alias Road Warrior Animal à l’âge de 60 ans.La famille prévoit de publier une déclaration plus tard dans la journée. En ce moment, nous vous demandons de garder tout le monde dans vos pensées et vos prières“, lit-on sur le compte Twitter de l’illustre disparu.

Aussi connue sous le nom des Road Warriors lors de leur passage à la World Championship Wrestling (WCW), l’équipe a remporté les ceintures par équipe de la World Wrestling Federation (WWF) à deux reprises dans les années 1990. Très reconnaissables grâce à leurs physiques impressionnants, leurs peintures faciales et leurs armures garnies de pics, Animal et Hawk ont été l’un des duos les plus marquants de leur génération. Ils ont fait leur entrée au Temple de la renommée de la World Wrestling Entertainment (WWE) en 2011.

«RIP Animal, je t’aime mon frère, je sais que toi et Hawk avez beaucoup de travail inachevé à régler“, a posté la légende de la lutte, Hulk Hogan après l’annonce de décès de la star de WWE. «Avec leur peinture faciale intimidante, leurs tenues couvertes de pointes métalliques et leur impressionnante gamme de mouvements puissants, le duo a capturé des titres et détruit des adversaires partout où ils se promenaient. Leur domination les a rendus si populaires que l’expression ‘Road Warrior pop’ a été utilisée dans les vestiaires pour décrire les réactions particulièrement assourdissantes de la foule depuis lors“, a pour sa part écrit la WWE sur son site officiel en hommage à la légende.