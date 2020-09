Willy Mignon: en colère, son ex Dossi réagit à sa relation avec Kemy

Il y a quelques jours, le chanteur Willy Mignon a confié avoir tenté d’embrasser Kemy, alors qu’il était en couple avec la chanteuse Dossi. Une révélation à laquelle cette dernière a réagi ce jeudi 24 septembre 2020.

L’histoire de rivalité entre Kemi et Dossi n’a jamais existé, selon Willy Mignon, le concepteur du Noudjihou. Mais il a reconnu avoir tenté d’embrasser Kemy une fois. A l’épouse, cette dernière était en couple avec Assane Sas.

“J’avoue qu’une fois et après des années de rumeurs, alors que nous étions en tournée hors du pays, j’ai essayé d’embrasser Kemy”, a révélé Willy Mignon. A l’en croire, Kemy s’y est opposée et s’est plainte à son chéri Assane. “Elle m’a finalement repoussé et je me suis retenu. Elle a même raconté l’histoire à son copain du temps Assane Sas qui m’a posé la question et je lui ai avoué et présenté mes excuses”, a-t-il clarifié.

Mais ces confidences n’ont visiblement pas rassuré les internautes qui veulent avoir la réaction de Dossi. “Vous avez été nombreux à m’appeler et à m’écrire ces derniers jours par rapport à cette histoire de tentative d’embrasser”, écrit Dossi sur Facebook.

“Incapable de contrôler sa libido”

Pour la princesse Dossi, la seule chose qu’elle pourrait dire est que chacun est responsable de ses pulsions, de ses actes et surtout de son sexe. “Si quelqu’un est incapable de contrôler sa libido, cela n’engage que lui. Je préfère ne pas ressasser les événements passés”, va-t-elle lancer visiblement à Willy Mignon.

Reçu sur une chaîne de la place en fin de semaine écoulée, Willy Mignon confiait qu’il n’est plus en couple avec Dossi. Pour l’heure, les raisons de leur rupture restent inconnues.