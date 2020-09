“Un prince à New York 2” : Davido et trois nigérians annoncés parmi les acteurs

Star incontestée de l’Afrobeat, Davido va faire ses premiers pas au cinéma. Le chanteur nigérian et trois de ses compatriotes vont jouer dans le film américain “Un prince à New York 2” d’Eddie Murphy.

L’artiste nigérian Davido continue de surfer sur la bonne vague. Après la sortie de “FEM” qui a fait carton plein sur les réseaux sociaux quelques heures après sa sortie, l’artiste né aux États-Unis va faire sa première apparition dans un film hollywoodien. En effet, ce dernier va jouer un rôle dans la comédie “Un Prince à New York 2” d’Eddie Murphy. Cela a été rendu public après la sortie du casting du film réalisé par Craig Brewer,

Dans “Un prince à New York 2”, Davido va interpréter sa chanson à succès “Fall”. Le chanteur apparaîtra dans le film en tant qu’artiste de scène. Trois autres nigérians feront également leur apparition dans le film comique. Acteur principal dans la série “Power”, Rotimi Akinoso joue également un rôle dans ce grand retour d’Eddie Murphy au-devant de la scène. Lola Adamson est une autre Nigériane, qui a été présentée dans le prochain film. Adamson joue le rôle d’un citoyen du pays africain fictif, Zamunda, d’où Eddie Murphy est originaire. Adamson est actrice, PDG et fondatrice de Lowla360 Limited, une société de gestion et de relations publiques.

Le quatrième Nigérian sur l’affiche est Olaolu Winfunke. Winfunke joue le rôle d’un manager royal dans la suite très attendue. Winfunke est né à Chicago, Illinois, mais a grandi à Lagos, au Nigeria. Il a travaillé sur quelques projets et est apparu dans de nombreux films et séries bien connus sur les grands réseaux.

Le film “Un prince à New York 2” est prévu pour sortir le 18 décembre 2020. Mais avec la crise du coronavirus, difficile de dire si cette date tiendra ou pas.