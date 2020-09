Ukraine: plus d’une vingtaine d’étudiants décèdent dans le crash d’un avion militaire

Au moins 22 personnes sont mortes dans le crash d’un avion militaire ukrainien vendredi, a annoncé le service des urgences du pays.

L’avion qui s’est écrasé et a pris feu, était une propriété de l’armée ukrainienne et transportait des étudiants d’une école d’aviation. Le crash a eu lieu lors de l’atterrissage de l’appareil, rapporte l’AP qui indique que deux autres personnes à bord ont été grièvement blessées et quatre autres, portées disparues.

L’An-26 s’est écrasé à l’aéroport de Chuhuiv, à environ 400 kilomètres (250 miles) à l’est de la capitale Kiev. Les rapports ont indiqué que l’avion avait un équipage militaire. Il n’y a aucune indication immédiate de la cause de l’accident.