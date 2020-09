Trophée Gamper : le groupe du Barça face à Elche

Le Barça reçoit ce samedi soir Elche dans le cadre du trophée Joan Gamper. Un dernier test pour les Blaugranas avant de reprendre la Liga le weekend prochain.

Le Barça cloture son dernier match de préparation pour la Liga ce samedi par une face à un pensionnaire du championnat. En effet, les Blaugranas reçoivent au Camp Nou Elche dans le cadre du traditionnel trophée Joan Gamper. Les Catalans l’avaient remporté l’année dernière face à Arsenal et compte réussir la passe de deux.

Pour l’occasion, Ronald Koeman a convoqué un groupe de 20 joueurs. Absents face à Girone (3-1) mercredi, Luis Suarez et Arturo Vidal ne sont pas retenus dans l’effectif. Les deux joueurs n’intéressent pas Koeman et pourraient quitter le Barça avant la fin de la saison. Rafinha non plus n’a pas été convoqué, alors que Nelson Semedo est bien là, malgré les rumeurs de départ le concernant. Miralem Pjanic sera de la partie, et Ansu Fati est de retour.

Voici le groupe convoqué par le FC Barcelone :