3ème mandat et présidence à vie: Guillaume Soro lance une pique à Alpha Condé et Paul Biya

Guillaume Soro continue de donner de la voix contre le troisième mandat du président Alassane Ouattara. Dans un tweet, il a appelé tous les peuples africains à faire bloc contre les « troisième mandat » et les « présidence à vie » sur le continent.

C’est un pic lancé aux chefs d’Etat des pays africains qui aspirent à un troisième mandat ou à une présidence à vie. L’opposant ivoirien a dans un tweet, indique que la bataille pour barrer la route au troisième mandat du président ivoirien est en bonne voie. « Après l’accord de toute l’opposition ivoirienne unie, la désobéissance civile entrera dans sa phase active et concrète très bientôt », a-t-il indiqué.

A Cameroun, des manifestations ont éclaté pour réclamer le départ du président de longue date Paul Biya, mais elles ont été réprimées et tuées dans l’œuf. Contre le troisième mandat d’Alpha Condé de Guinée, les manifestations ont été violemment réprimées avec des morts enregistrés ; c’est le même cas en Côte d’Ivoire où il y a eu des morts dans des manifs anti troisième mandat de Ouattara.

Il a ajouté : « Je demande aux Ivoiriens et aux peuples de la sous-région ouest-africaine à continuer à se mobiliser contre les 3ème mandats et les présidences à vie ». Cette dernière déclaration est assurément une adresse aux présidents Alpha Condé de la Guinée, Paul Biya du Cameroun ou encore Sassou Nguessou du Congo qui, pour certains, visent un troisième mandat et d’autres, une présidence à vie.