Transfert : Enyimba FC du Nigeria s’offre un Ecureuil

Le défenseur international béninois Nabil Yarou (27 ans) a paraphé un contrat de deux ans avec Enyimba Fc du Nigeria, ce jeudi 17 septembre 2020. L’écureuil quitte ainsi Buffles FC double champion en titre du Bénin après trois saisons.

C’est un nouveau défi qui se présente au rugueux défenseur des Buffles. Pour la première fois il va évoluer avec une autre équipe hors du Bénin, après des essais en Afrique du Sud. Il est devenu depuis ce jour, le 3e béninois à porter les couleurs d’Enyimba, après Mouri Ogoubiyi et Sanni Jean-Marie Guera. Ce dernier à la suite de la belle aventure en Coupe CAF d’Energie FC en 2018 est devenu Guerrier d’Aba. La nouvelle recrue est consciente de la tâche qui l’attend. En premier, il devrait travailler dur pour une place de titulaire.

Nabil Yarou est arrivé à Parakou en 2017, après cinq saison à l’Aspac. Capitaine des Buffles et de la sélection locale A’, le joueur a été convoqué par Michel Dussuyer pour les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2021, pour les affiches contre le Nigeria (le 13 novembre à l’extérieur, 90mn) et la Sierra Leone (17 novembre à domicile, il est rentré à une minute de la fin du match).

Habitué des grands matches, il aura à découvrir pour une première hors du Bénin, la campagne africaine en Ligue des Champions CAF avec sa nouvelle liquette.