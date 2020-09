Togo: Victoire Tomegah Dogbé, nommée premier ministre

Faure Gnassingbé, Président de la République Togolaise, vient de nommer son premier ministre. La promue est l’ex–directrice de cabinet de la présidence de la République.

Depuis quelques heures, la République du Togo a un nouveau premier. Victoire Tomegah Dogbé, vient d’être promue Premier ministre, ce lundi 28 septembre 2020 par décret présidentiel. La désormais ex-directrice de cabinet du président Faure Essozimna Gnassigbé, née le 23 décembre 1959 (60 ans) et mère de trois enfants, a été membre du Gouvernement depuis plus de dix (10) ans pour avoir occupé plusieurs postes ministériels comme : ministre du Développement à la base, de l’Artisanat, de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes.

Rappelons que sa nomination fait suite à la démission vendredi, 24 septembre 2020 de l’ex-chef de gouvernement, Komi Sélom Klassou. C’est donc dire que Mme Victoire Tomegah-Dogbé devrait annoncer les membres de son Gouvernement dans les prochains jours.