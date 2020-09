Tanzanie : La TFF signe un accord de 4,5 M$ pour s’offrir des centres techniques

La Fédération tanzanienne de Football (TFF) a signé à Dar es Salaam le jeudi 24 septembre 2020, un accord avec le directeur général adjoint du Groupe Six International pour la construction des centres techniques de Dar es Salaam et Tanga. Le projet va coûter 4,5 millions de dollars américains.

L’acte marquant la construction a été paraphé au cours d’une cérémonie fort simple en présence de quelques acteurs du Football local, la presse et bien évidemment Wallace Karia patron de la TFF et Yi Xiaobo, représentant du Group Six international. “La première phase durera un an et demi et coûtera au moins 4,5 millions de dollars américains.“, a fait savoir notre confrère de Ghanasoccernet.

Voir en photos le joyau qui comporte plusieurs terrains, des logements modernes. Une bonne nouvelle pour les jeunes futurs Taifa Stars ?

https://twitter.com/NuhuAdams_/status/1309402653882036225