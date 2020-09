Tanière des Ecureuils : Qui est Yohan Roche ?

La tanière des Ecureuils s’agrandit davantage. Yohan Roche, nouvelle pioche de Michel Dussuyer, a été convoqué pour le match amical contre le Gabon (11 octobre à Lisbonne). Le sélectionneur béninois en conférence de presse, le mardi 29 septembre 2020, a retenu ce nom qui n’est pas familier au grand public. Défenseur central à Rodez (Ligue 2/France), qui est ce néo-international ?

Yohan Roche est né le 07 juillet 1997 (23 ans) à Lyon en France. Fruit de l’amour issu d’un métissage entre Reine Pulchérie Baï Quenum (sa mère, béninoise, née à Cotonou le 26 avril 1969) et son père, français, Vincent Charles Lucien Roche (né le 1er octobre 1962 à Privas/Ardèche), Yohan Roche est un franco-béninois qui a décidé de défendre le pays de sa génitrice.



Joueur athlétique, épris de la gagne, il s’est très vite forgé un mental sur l’aire de jeu et en dehors, grâce au soutien inouï de ses parents. Défenseur central, haut de 1m88 pour environ 80kg, il a écumé son talent à 17 ans en national sous les couleurs de Villefranche (2014-2017). Il aura fait 17 apparitions pour 2 buts. La saison suivante, Yohan est passé à Reims où il a évolué en N2 avec l’équipe B (32 matches). Prêté à Rodez (2018-2019), il a fait une apparition en National (D3).

Le 20 juin 2019, le jeune Yohan est officiellement devenu Sang et Or. Un mois plus tard ( 26 juillet), il a fait ses débuts professionnels en Ligue 2 contre l’AJ Auxerre le 26 juillet 2019. Une rencontre gagnée 2-0 par son équipe. En confiance, il a fait 25 apparitions (2019-2020) en Ligue 2 française. Absent, lors des trois premiers matches de la saison 2020-2021, Yohan Roche a repris sa place de titulaire lors des deux dernières affiches ( 2-2 et victoire 2-1). Pour la première affiche à Sochaux, il a été aligné dans l’axe (90mn) et la dernière rencontre contre Dunkerque, Yohan dans une défense à trois à été mis sur le côté droit. Il a sûrement dans sa polyvalence des aptitudes pour suppléer au poste d’arrière droit.



“Je veux être dans l’élite…”

“(Objectifs pour ta carrière présente et future ?) Atteindre le haut niveau, je veux franchir les paliers sans perdre de temps. Je veux être dans l’élite, mais le foot peut aller très vite dans les deux sens. Si j’y arrive, je viserai encore plus haut.”, a confié le joueur lors d’une interview à Rodezaveyronfootball. Le jeune Ecureuil tient à “faire honneur” à sa famille.



Que voulez-vous encore connaître de la nouvelle pioche des Ecu, Yohan ?