Taiwan – Mise en garde de la Chine aux USA: «Ceux qui jouent avec le feu peuvent se brûler»

Alors qu’un haut responsable américain prévoit une visite à Taiwan, la Chine met en garde les Etats-Unis et Taipei qu’elle n’hésitera pas à faire usage de la force pour « assurer l’intégrité » de son territoire, rapporte Bulgarian Military.

Le porte-parole du ministère chinois de la Défense, Ren Guoqiang, a déclaré que l’armée chinoise dispose de suffisamment de force, de moyens et de détermination pour défendre la souveraineté du pays, pour empêcher la déclaration d’indépendance de Taiwan et l’ingérence étrangère dans les affaires intérieures de la RPC. Cette déclaration intervient après l’annonce par les autorités taiwanaises de la visite sur le territoire, de la vice-secrétaire d’Etat américaine Kate Krach les 17 et 19 septembre.

A lire aussi: Démission de l’ambassadeur américain en Chine, sur fond de tensions croissantes

Ren Guoqiang a souligné que «l’Armée populaire de libération de la Chine a une forte volonté, une pleine confiance et des capacités suffisantes pour réprimer l’intervention de forces extérieures et les actes séparatistes visant à proclamer l’indépendance de Taiwan, défendre résolument la souveraineté et l’intégrité territoriale du pays». Un porte-parole de l’armée chinoise a averti que «ceux qui jouent avec le feu peuvent finir par se brûler.»

Protestation contre Washington

Le porte-parole du ministère de la Défense de la RPC a noté que «Taiwan est une partie sacrée et intégrale du territoire chinois» et que la question de Taiwan appartient à la catégorie des affaires intérieures de la Chine. Il a déclaré que vendredi, la Chine commencerait des exercices militaires près de Taiwan. Selon lui, «ce sont des actions légales et nécessaires visant à préserver la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’État dans la situation actuelle avec Taiwan.»

A lire aussi: La Chine met en garde les Etats-Unis en tirant un missile « tueur de porte-avions»

La veille, la Chine a protesté auprès des États-Unis à propos de la visite de Krach à Taiwan. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré jeudi: «Il s’agit d’une violation du principe d’une seule Chine et porte préjudice aux relations sino-américaines, à la paix et à la stabilité dans le détroit de Taiwan.» Il a déclaré que Pékin appelait Washington à mettre fin immédiatement à tous les contacts officiels avec Taipei. Sinon, la Chine se réserve le droit de riposter.