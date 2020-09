Supercoupe d’Europe : compos probables de Bayern-Séville

La finale de la Supercoupe d’Europe se joue ce soir à Budapest en Hongrie entre le Bayern Munich, vainqueur de la Ligue des champions, et Séville, vainqueur de l’Europa Ligue. Quelles compositions pour Hansi Flick et Julen Lopetegui?

C’est sans doute l’un des plus gros chocs de la saison après la reprise des principaux championnats européens. Vainqueurs de la Ligue des champions et de l’Europa Ligue, le Bayern Munich et Séville s’affrontent ce soir à Budapest en finale de la Supercoupe d’Europe. Un grand rendez-vous qui pourrait accueillir près de 20 000 personnes, selon les médias.

Pour ce premier trophée de la saison, le Bayern Munich ne devrait pas lésiner sur les moyens. Hansi Flick devrait donc aligner son 4-2-3-1 avec notamment sa recrue estivale Leroy Sané sur l’aile gauche. Buteur face au PSG en C1, Kingsley Coman est forfait pour cette rencontre après avoir été en contact avec une personne positive au covid-19. Son compatriote français Benjamin Pavard sera lui bien présent et sera titulaire côté droit.

Côté Séville, Julien Lopetegui qui a perdu Sergio Reguilon (Tottenham) et Ever Banega (Al-Shabab), devrait composer un 4-3-3 avec De Jong qui pourrait être préféré à En-Nesyri. L’attaquant néerlandais, auteur d’un doublé face à l’Inter Milan en finale de Ligue Europa, est parti pour débuter la rencontre.

Les compositions probables des deux équipes :

La compo probable du Bayern : Neuer – Pavard, Süle, Alaba, Davies – Kimmich, Goretzka – Gnabry, Müller, Sané – Lewandowski

La compo probable de Séville : Bono – Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero – Rakitic, Fernando, Jordán – Suso, De Jong, Ocampos