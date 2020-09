Supercoupe d’Allemagne : le Bayern Munich s’offre son 5è titre de l’année

Le Bayern Munich a disposé du Borussia Dortmund (3-2) ce soir à l’Allianz Arena en Supercoupe d’Allemagne. Une belle victoire pour les Bavarois qui remportent leur cinquième trophée de l’année.

Annoncée comme un duel au sommet, la rencontre de ce soir entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund en Supercoupe d’Allemagne aura tenu en haleine tous les amoureux du foot. Malgré la victoire des Bavarois (3-2), les deux équipes ont livré une parfaite copie de la rencontre. Surpris d’entrée par les vainqueurs de la Ligue des champions qui ont pris rapidement leur avance au score par l’intermédiaire de Tolisso (18è) et Muller (32è), les BVB sont parvenus à revenir au score grâce à leurs pépites Brandt (39è) et Haalang (55è).

Un grand retour dans la partie qui aurait pu être profitable aux visiteurs mais Neuer veillait au grain. Mais alors qu’on se dirigeait vers les prolongations, Joshua Kimmich a permis aux Bavarois de marquer un 3e but et de remporter la partie.

Le Bayern Munich s’adjuge donc le derby et s’offre son 5è trophée de l’année après le triplé championnat-coupe-Ligue des champions et la Supercoupe d’Europe face à Séville (2-1). Les Bavarois ne sont plus désormais qu’à une unité du record absolu du Barça de Guardiola qui lors de la saison 2009 a totalisé six titres sur une seule année.