Suisse : à Genève, le salaire minimum passe à près de 3.000.000 f CFA par mois

Ce dimanche 27 Septembre, les 500.000 électeurs du canton de Genève, en Suisse, se sont prononcés en faveur de l’instauration d’un salaire minimum de 23 francs suisse de l’heure, soit 4100 francs par mois.

Ce sera tout simplement le plus haut salaire minimum du monde. A partir du 17 octobre prochain, le Smic applicable dans le canton de Genève, en Suisse, va passer à près de 4.100 euros (environ 2.500.000 f CFA) par mois pour 41 heures hebdomadaires de travail. Cette proposition, formulée par des syndicats, avait été rejetée à deux reprises par le passé, en 2011 et 2014.

Le parlement genevois ne voulait pas que le canton de Genève se dote du « plus haut salaire minimum du monde ». Malheureusement, il n’a pas été entendu, car ce dimanche les électeurs ont dit oui à 57,81 %. Toutefois, ce salaire minimum reste une rareté en Suisse. Cela touche 6,3% de la population. Genève n’est que le troisième canton, sur 26, à l’adopter, après le Jura et Neuchâtel.

Une réponse à la crise du Covid-19

Plus de 30.000 personnes seraient concernées, dont deux tiers de femmes, estiment les syndicats. Parmi les secteurs touchés: l’hôtellerie-restauration, le nettoyage, l’économie domestique, la coiffure, l’esthétique ou encore le commerce de détail. Il s’agit de revaloriser des professions de l’ombre qui se sont révélées essentielles pendant la crise sanitaire.

Dans cette ville, classée 10e au rang des villes les plus chères du monde, en 2019, selon The Economist Intelligence Unit’s Worldwide Cost of Living, le revenu médian était jusqu’à présent de 7.876 francs suisse (environ 4.800.000 francs CFA).

Quid du SMIG au Bénin?

Au Bénin, selon l’article 142-143 du Code du Travail, le Salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig) est fixé à 40 000 francs CFA pour 40 heures de travail par mois. A plusieurs reprises, les syndicats ont exigé l’augmentation du Smig de 50% et la hiérarchisation des salaires.