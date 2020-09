Sidiki Diabaté: sa nomination aux Afrimma Awards 2020 retirée

Accusé de violences conjugales sur sa compagne depuis quelques jours, le chanteur malien Sidiki Diabaté vient d’être retiré de l’édition 2020 des Afrimma Awards.

Contrairement à ce qui était annoncé, Sidiki Diabaté ne participera pas aux Afrimma 2020. C’est la décision prise par All Africa Music Awards qui est un événement annuel de remise de prix aux meilleurs artistes.

“Nous annonçons le retrait des nominations de l’artiste malien Sidiki Diabate”, peut on lire sur la page Facebook Afrimma. Pour l’organisation, cette étape est nécessaire en raison des graves allégations d’agression et de barbarie contre lui.

“Afrimma est un corps qui soutient la musique africaine et tandis que les talents de Sidiki Diabate sont bien reconnus, nous sommes contre l’agression et la barbarie de tout être humain et ne tolérons pas ce genre de comportement”, a expliqué Afrimma.

Sidiki Diabaté: sa nomination aux Afrimma Awards 2020 retiré

Les faits ….

Sidiki Diabaté est au cœur d’une polémique de violence conjugale exercée sur l’une de ses compagnes. Dans une publications sur les réseaux sociaux, la supposée victime a dévoilé des images dans lesquelles, elle présente des bleus et des blessures sur son corps. Sur Twitter, plusieurs personnes ont confirmé les accusations et affirment connaître l’histoire de la jeune fille qui serait une guinéenne.