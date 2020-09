Sidiki Diabaté en prison pour violences conjugales: cette demande de son père Toumani

Toumani Diabaté, père de Sidiki Diabaté, a fait une demande à son fils incarcéré pour violences conjugales.

Toumani Diabaté partage avec son fils Sidiki ses peines du moment. Il l’a fait savoir ce mardi dans un message qu’il lui a envoyé. “Salut mon fils, je sais que tu vas bien par la grâce de Dieu et je prie que tu restes sous sa protection”, a-t-il écrit. Dans son message, Toumani Diabaté demande à son fils d’être fort et de faire preuve de courage.

“Fiston, tu es un homme et rappelle-toi de tout ce que je te disais à propos de certaines situations semblables. Juste accepte ce moment, cela ne fait pas de toi un faible ni un misérable; au contraire, tout cela te permettra de grandir et te donner une leçon”. Toumani Diabaté, père de Sidiki Diabaté.

Toumani Diabaté est convaincu que son fils sera bientôt libéré pour le bonheur de sa famille, de ses proches et ses fans. “Ta famille t’aime, nous croyons en toi et nous savons que bientôt on sera tous réuni au dîner. Merci, ton papa qui t’aime”, a-t-il conclu.