Sénégal: le Béninois Carlos Adohouannon extradé ce jeudi 17 septembre

Arrêté à Dakar, alors qu’il était en cavale suite à une accusation de détournement de 4 milliards FCFA au Bénin, Carlos Adohouannon sera extradé ce jeudi 17 septembre 2020. Selon des sources contactées par BENIN WEB TV, des officiels de la sécurité béninoise sont déjà sur place pour le ramener au bercail.

Le Sénégal donne son aval pour l’extradition de Carlos Adohouannon, ex-régisseur des impôts au Bénin, accusé de détournement de plusieurs milliards de FCFA. Après des échanges entre des officiels béninois et les responsables de la Division des Investigations Criminelles (DIC), un accord a été trouvé pour son extradition. “Ils vont l’emmener demain”, a confié une source de BENIN WEB TV.

En cavale depuis près d’un an, Carlos Adohouannon a été interpellé à l’aéroport International Blaise Diagne lors du contrôle des passeports, par la police sénégalaise. Après sa présentation au procureur, il a été mis sous mandat de dépôt. Ici au Bénin, le dossier semblait ne plus évoluer. On retient juste que certains cadres de la Direction des impôts et des proches du mis en cause avaient été interpellés et interrogés.