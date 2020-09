Sénégal – Cybercriminalité: plusieurs nigérians mis aux arrêts!

Une dizaine de nigérians ont été arrêtés au Sénégal pour association de malfaiteurs, cybercriminalité et extorsion de fonds.

Ancrée dans une lutte farouche contre la cybercriminalité, les forces de la gendarmerie sénégalaises ont démantelé un réseau de malfaiteurs qui opère sur le net. Composé de 17 nigérians, le réseau utilisait des logiciels et le Net pour faire de l’extorsion de fonds, de la sextape, de fausses cartes d’identité, etc.

Selon l’As, les éléments de la gendarmerie ont mis la main sur plusieurs lot de matériel informatiques, des téléphones portables et du chanvre indien au domicile des mis en cause à Petit Mbao. Arrêtés pour association de malfaiteurs, cybercriminalité et extorsion de fonds, les 17 nigérians ont été déférés au parquet afin de répondre devant la justice, aux accusations portées à leur encontre.