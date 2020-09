Sanctions contre l’Iran: «Il est temps de mettre fin à cette farce auto-orchestrée», la Chine aux USA

Dans un message, la mission diplomatique chinoise à Vienne a évoqué la récente revendication des États-Unis de rétablir les sanctions du CSNU contre l’Iran, affirmant qu’il était temps de mettre fin à cette farce auto-orchestrée.

“Il est temps de mettre fin à cette farce auto-orchestrée. Les sanctions du CSNU contre l’Iran continuent d’être levées”, a écrit dimanche l’ambassade de Chine en Autriche sur son compte Twitter officiel. “La position de toutes les parties restantes du JCPOA (Accord sur le nucléaire iranien) est claire: les États-Unis ne sont plus un participant du JCPOA, leur prétention de déclencher un” snapback “est nulle et non avenue. Nous nous engageons à préserver l’accord”, a ajouté la représentation chinoise.

Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a déclaré samedi dans un communiqué que les États-Unis avaient notifié au président du Conseil de sécurité le non-respect important par l’Iran de ses engagements dans le cadre du JCPOA. Mais plusieurs pays comme la France et l’Allemagne n’ont pas suivi. La Russie a demandé à Washington d’arrêter de parler au nom de l’ONU et l’UE a également tourné le dos à l’administration Trump.