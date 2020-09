Russie: «Jésus» arrêté et jeté en prison

Sergei Torop, un Russe qui prétend être la réincarnation de Jésus, a été arrêté. L’ancien officier de la police de la circulation dirige une secte basée en Sibérie depuis trois décennies, rapporte le Daily post.

Le Guardian a rapporté que des hélicoptères et des agents de sécurité ont pris d’assaut les communautés dirigées par Torop, alias Vissarion, et l’ont arrêté ainsi que deux de ses assistants. Il s’agit de Vadim Redkin, ancien batteur d’une boys band de l’ère soviétique, et de Vladimir Vedernikov.

Torop, 59 ans, serait accusé d’avoir créé une organisation religieuse illégale et d’extorsion d’argent à ses fidèles. Il a perdu son emploi d’agent de la circulation en 1989 et a fondé l’Église du Dernier Testament en 1991. «Je ne suis pas Dieu. Et c’est une erreur de voir Jésus comme Dieu. Mais je suis la parole vivante de Dieu le père. Tout ce que Dieu veut dire, il le dit à travers moi », a déclaré Torop en 2002.