Roch Kaboré : “Nous viendrons à bout de l’hydre terroriste”

Samedi 26 septembre 2020, le président burkinabé, Roch Kaboré, a salué l’engagement et la détermination des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme.

Le chef de l’Etat burkinabé a reconnu l’effort de l’armée dans la lutte contre le terrorisme. “Je salue l’engagement et la détermination de nos Forces de Défense et de Sécurité, et des Volontaires pour la Défense de la Patrie, dans la lutte contre le terrorisme”, a déclaré le président Roch Kaboré, qui se montre optimiste pour l’éradication du terrorisme: “Grâce à leur audace, et avec la collaboration des populations, nous viendrons à bout de l’hydre terroriste”, a-t-il fait savoir.

Depuis plus de cinq ans, le terrorisme est devenu l’un des problèmes majeurs du Burkina Faso. Le pays des hommes intègres a perdu le contrôle de certaines parties de son territoire au profit des hommes armées qui ne cessent de multiplier des attaques meurtrières contre l’armée et les civils. Depuis l’avènement de cette lutte, des milliers de personnes tuées, déplacées et blessées ont été enregistrées.

Malgré les offensives militaires initiées par les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso, la situation sécuritaire reste tout de même inquiétante ; ceci, en raison des difficultés financières et le manque d’équipements nécessaires pour mieux affronter les terroristes qui, eux, sont très équipés.